Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Вот номер 10 заранее спасибо
Английский язык
Вот номер 10 заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Were 2)Was,were 3)Was 4)Was Думаю,что так �/
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
История
Укажите какие функции которые выполняли города нашего края в прошлом
Ответить
Геометрия
Диагонали прямоугольника АВСД пересекаются в точке О, угол АВО равен 36 0 Найдите у??ол АОД
Ответить
Русский язык
Какое спряжение у глагола докладываешь?
Ответить
Русский язык
Краткое содержание рассказа Николая Носова ,,Телефон,,
Ответить
Русский язык
Как вы понимаете что такое достоинство
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск