Вот номер 10 заранее спасибо

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Вот номер 10 заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Were 2)Was,were 3)Was 4)Was Думаю,что так /
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