Какое спряжение у глагола докладываешь?

Русский язык
Какое спряжение у глагола докладываешь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У слова "докладываешь" второе спряжение
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