Как вы понимаете что такое достоинство

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Как вы понимаете что такое достоинство
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово Достоинство я понимаю как  уважение и самоуважение человеческой личности как морально-нравственная категория.У каждого человека есть свое достоинство.Например- мое достоинство , это мои хорошие оценки!
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