Сколько литров воздуха потребуется для сжигания 40 литров пропилена

Химия
Сколько литров воздуха потребуется для сжигания 40 литров пропилена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/9 = 5*9/2 = 225 моль!  225/0,21=1071л
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