CuCl(2) + KOH --gt; Составить обмен. Объяснение полностью!

Химия
CuCl(2) + KOH --gt; Составить обмен. Объяснение полностью!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuCl2+2KOH=Cu(OH)2+2KCl
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