Огород имеет форму прямоугольника,длина которого на 25,5м больше ширины.Перриметор огорода равен 161м.Найдите площадь огорода.
Алгебра
Огород имеет форму прямоугольника,длина которого на 25,5м больше ширины.Перриметор огорода равен 161м.Найдите площадь огорода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+25,5+x)×2=161 (2x+25,5)×2=161 4x+51=161 4x=161-51 4x=110 x=110:4 x=27,5- ШИрина(a) 27,5+25,5=53м- длина(b) s прямоугольника=a*b s=27,5*53=1457,5 м^2
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