Огород имеет форму прямоугольника,длина которого на 25,5м больше ширины.Перриметор огорода равен 161м.Найдите площадь огорода.

Алгебра

Огород имеет форму прямоугольника,длина которого на 25,5м больше ширины.Перриметор огорода равен 161м.Найдите площадь огорода.

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