Устно подбери проверочные слова к данным Назови орфограммы Выпиши слова с пропус??ами и проверочные к ним в следующем порядке 1) с орфограммой буквами непроизносимых согласных в корне слова 2) с орфограммой буквы безударных гла...
Русский язык
Устно подбери проверочные слова к данным Назови орфограммы Выпиши слова с пропус??ами и проверочные к ним в следующем порядке 1) с орфограммой буквами непроизносимых согласных в корне слова 2) с орфограммой буквы безударных гласных в корне слова 3) с орфограммами буквами проверяемых согласных в корне слова. обозначь орфограммы проверочные слова не надо!!!! яблоко стало невкус_ным. в_селое сделалось грус_ным. сахар не сла_кий . соль не с_леная . дождик не мокрый . тр_ва не з_леная . гром на кого-то с неба ворчит. мама не хочет со мной разговаривать мама м_лчит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблоко стало не вкусным [вкус] Веселое [весело] сделалось грустным [грусть] Сахар не сладкий [сладеникий] Соль не соленая [соль] Дождик не мокрый. Трава[травы] не зеленая [зелень] Гром на кого-то с неба ворчит. Мама не хочет со мной разговаривать. Мама молчит [молча] Ударение и подчеркнёшь сама
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