Напишите пожалуйста умоляю сочинение на тему жизнь первобытных людей 5 класс 2 листа очень большое прошу помогите сама не могу

Гость: Гость:

У первобытного человека были такие же проблемы, что и у нас - современных людей. Только у них не было всех тех достижений науки и машиностроения.В первом абзаце можно расписать местность, где живет первобытный человек (напрмер, пещера какой-то скалы), о котором вы хотите написать, о том, что его окружает. Можно так же сказать какое время года (зима, лето).Во втором абзаце рассказать с чего начинается его день.Во втором абзаце - как проходит его день, что он сделал, как добыл пищу для своей семьи, что нового он открыл для себя в этот день.В четвертом абзаце - как проходят вечера, разжигают огонь, готовят для себя пищу.В последнем абзаце сказать, что все то, с чем он сталкивается в своей жизни делает его сильнее, умнее, развивается логика, мышление, а изобретения становятся все более сложнее.