Определи род глаголов прошедшего времени казарка высоко над землею решение ветра быстро и бесшумно ей навстречу белые облака Охотник и иустина теми с кем она на дорогу инвестиционное чувство знакомо одним птицам путь

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Определи род глаголов прошедшего времени казарка высоко над землею решение ветра быстро и бесшумно ей навстречу белые облака Охотник и иустина теми с кем она на дорогу инвестиционное чувство знакомо одним птицам путь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо придумать и вставить сначала эти глаголы?
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