Начерти ломаную линию из двух звеньев Длина одного звена 5 сантиметров а другого 2 на 1 сантиметров Найди длину ломаной линии

Математика
Начерти ломаную линию из двух звеньев Длина одного звена 5 сантиметров а другого 2 на 1 сантиметров Найди длину ломаной линии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11 сантиметров длина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начертите круг с центром в точке О и разделите его на 4 сектора с равными по величи??е углами Чему равен угол каждого сектора?
Ответить
Математика
Найдите p(x,y)если х=0,5, у=7,4
Ответить
Українська мова
Позначте в словосполученні головне і залежне слово. освоювати матеріал.
Ответить
Литература
Пословицы на тему Добро и в чем смысл пословицы
Ответить
Русский язык
Как озоглавить текст?
Ответить