Начерти ломаную линию из двух звеньев Длина одного звена 5 сантиметров а другого 2 на 1 сантиметров Найди длину ломаной линии

Математика

Начерти ломаную линию из двух звеньев Длина одного звена 5 сантиметров а другого 2 на 1 сантиметров Найди длину ломаной линии

Автор: Гость