Начерти ломаную линию из двух звеньев Длина одного звена 5 сантиметров а другого 2 на 1 сантиметров Найди длину ломаной линии
Математика
Начерти ломаную линию из двух звеньев Длина одного звена 5 сантиметров а другого 2 на 1 сантиметров Найди длину ломаной линии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11 сантиметров длина
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