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Найдите p(x,y)если х=0,5, у=7,4
Математика
Найдите p(x,y)если х=0,5, у=7,4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,4-0,5=6,9 или возможно 7,4+0,5=7,9
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