Используя положения клеточной теории, докажите единство происхождение жизни на земле
Биология
Используя положения клеточной теории, докажите единство происхождение жизни на земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно клеточной теории, структурная и функциональная единица всех живых организмов - это клетка, также все клетки имеют схожий химический состав и строение. Можно добавить, что клетка образуется только путём деления исходной материнской клетки, т.е. клетка может произойти только от клетки. Основываясь на этих пунктах клеточной теории, все организмы имеют нечто общее - клетку, что доказывает единое, клеточное, происхождение всех живых организмов
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