6x-(2x-5)=2(2x-1) спасибо заранее

Математика
6x-(2x-5)=2(2x-1) спасибо заранее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6x-2x+5=4x-2 4x+5=4x-2 5= -2 нет решений 
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