Большой вклад состояние и прогнозные карта месторождений полезных ископаемых Ка??ахстана в внес

География
Большой вклад состояние и прогнозные карта месторождений полезных ископаемых Ка??ахстана в внес
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Гость:
Какой класс это легко я ща напишу класс какой ?
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