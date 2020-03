Поставьте предложения в вопросительную и отрицательную формы 1) I often meet this engineer here. 2) His sisters always give me books to read.lt; br /gt; 3) Her sister lives in Moscow. Поставьте все возможные вопросы: 1) I ...

Английский язык

Поставьте предложения в вопросительную и отрицательную формы 1) I often meet this engineer here. 2) His sisters always give me books to read.lt; br /gt; 3) Her sister lives in Moscow. Поставьте все возможные вопросы: 1) I work at an office. 2) We are having a dictation now. 3) our teacher speaks English i class. Переведите на английский язык: 1) Я собираюсь изучать французский 2) Где живет этот рабочий? 3) Этот человек не говорит по-французски. 4) Что вы читаете сейчас? 5) Мы обычно пишем пять или шесть предложений на доске. Поставьте глагол в скобках в нужной форме 1) Who (to speak) Russian in class? 2) He (not to speak) Russian ti his teacher. 3) They (to go) into their classroom in the morning.

