Какое спряжение у слов рассказывал, выпрыгнул, убился, побежад, угрожал, смеялся, дрался, пел, скакал, катался, плыл, летел, догнать, связать, огреть, посмотреть. Помогите пожалуйста, очень прошу!
Русский язык
Какое спряжение у слов рассказывал, выпрыгнул, убился, побежад, угрожал, смеялся, дрался, пел, скакал, катался, плыл, летел, догнать, связать, огреть, посмотреть. Помогите пожалуйста, очень прошу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поставь в начальную форму. РассказывАть, выпрыгивАть, убИться и т. д. ...
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