СРОЧНО, ПОМОГИТЕ, ПОЖЛУЙСТА!Химические реакции Вариант 2. 1. Расставьте коэффици??нты, определите тип реакции: а) Mg + N2 →Mg3N2 б) C +Cr2 O3→ CO2 +Cr в) HNO3 + CaO→ Ca(NO3)2+H2O г) Na + H2O → NaOH+ H2↑ д) Ba O+ H2SO4 → ...

Химия

СРОЧНО, ПОМОГИТЕ, ПОЖЛУЙСТА!Химические реакции Вариант 2. 1. Расставьте коэффици??нты, определите тип реакции: а) Mg + N2 →Mg3N2 б) C +Cr2 O3→ CO2 +Cr в) HNO3 + CaO→ Ca(NO3)2+H2O г) Na + H2O → NaOH+ H2↑ д) Ba O+ H2SO4 → BaSO4 ↓+ H2O 2. Дописать уравнения реакций, расставить коэффициенты, назвать сложные вещества. а) Реакция соединения: Al+ O2 → б) Реакция соединения: Mg +Cl2→ в) Реакция замещения: MnO2 + H2 → г) Реакция обмена: Al2 O3 + H2SO4 →

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