СРОЧНО, ПОМОГИТЕ, ПОЖЛУЙСТА!Химические реакции Вариант 2. 1. Расставьте коэффици??нты, определите тип реакции: а) Mg + N2 →Mg3N2 б) C +Cr2 O3→ CO2 +Cr в) HNO3 + CaO→ Ca(NO3)2+H2O г) Na + H2O → NaOH+ H2↑ д) Ba O+ H2SO4 → ...
Химия
СРОЧНО, ПОМОГИТЕ, ПОЖЛУЙСТА!Химические реакции Вариант 2. 1. Расставьте коэффици??нты, определите тип реакции: а) Mg + N2 →Mg3N2 б) C +Cr2 O3→ CO2 +Cr в) HNO3 + CaO→ Ca(NO3)2+H2O г) Na + H2O → NaOH+ H2↑ д) Ba O+ H2SO4 → BaSO4 ↓+ H2O 2. Дописать уравнения реакций, расставить коэффициенты, назвать сложные вещества. а) Реакция соединения: Al+ O2 → б) Реакция соединения: Mg +Cl2→ в) Реакция замещения: MnO2 + H2 → г) Реакция обмена: Al2 O3 + H2SO4 →
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант 2. 1. Расставьте коэффициенты, определите тип реакции: а) 3Mg + N2 →Mg3N2 р-я соединения б) 3C +2Cr2 O3→ 3CO2 +4Cr р-я замещения в)2 HNO3 + CaO→ Ca(NO3)2+H2O р-я обмена г) 2Na + 2H2O → 2NaOH+ H2↑ р-я замещения д) Ba O+ H2SO4 → BaSO4 ↓+ H2O р-я обмена 2. Дописать уравнения реакций, расставить коэффициенты, назвать сложные вещества. а) Реакция соединения: 4Al+ 3O2 → 2AI2O3 оксид алюминия б) Реакция соединения: Mg +Cl2→MgCI2 хлори в) Реакция замещения: MnO2 +2H2 →Mn +2H2O г) Реакция обмена: Al2 O3 + 3H2SO4 →AI2(SO4)3 +3H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши из текста два прилагательных Пять существительных и три глагола с безудар??ыми гласными в корне рядом напиши проверочные слова
Русский язык
Рано утром я вышел из дома , сошел с крыльца , пошел по двору ,вошел в ворота , подошел к трамвайной остановке и вдруг вижу
Другие предметы
Помогите пожалуйста!( ОБЖ. Приведите примеры техногенных чрезвычайных ситуаци??, имевших место в регионах вашего проживания.Перечислите основн...
Українська мова
12. Запишіть словосполучення, розкривши дужки та поставивши прізвища, імена та по-батькові в потрібному відмінку. Доручити (Йосипів Василь Григор...