12. Запишіть словосполучення, розкривши дужки та поставивши прізвища, імена та по-батькові в потрібному відмінку. Доручити (Йосипів Василь Григорович), домовитися з (Тихохід Любомир Валентинович), посвідчення вручити (Мажуга О...

Українська мова

12. Запишіть словосполучення, розкривши дужки та поставивши прізвища, імена та по-батькові в потрібному відмінку. Доручити (Йосипів Василь Григорович), домовитися з (Тихохід Любомир Валентинович), посвідчення вручити (Мажуга Оксана Василівна та Кравець Григорій Степанович), побачити (Дудко Антін, Іваньо Гнат, Хміль Василь, Кабиш Микола, Шеховець Сергій), розмовляти з (Федів Юрій Іванович, Сніжко Олег Ілліч, Логвин Олександр Опанасович, Русин Карпо, Турчин Назар), повістку вручити (Засуха Федір Кирилович, Дейнека Яніна Вадимівна, Чечуга Марина Георгіївна, Прокопів Олег Геннадійович, Гудима Орест Микитович), домовитися з (Кривошия Оксана Василівна, Черниш Андрій Іванович, Сєдих Остап Ілліч, Гончар Олексій Сергійович).

Автор: Гость