Переведите фразу In the past foxhunting was a popular sport, but the hunts themselves were social occasions, too.

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Переведите фразу In the past foxhunting was a popular sport, but the hunts themselves were social occasions, too.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прошлом охота на лис была популярным видом спорта , но и сами егермейстры в социальных случаях
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