Ответьте письменно на вопросы 1 Когда ты просыпаешься 2 как долго ты бываешь в школе 3 когда возвращаешься домой 4 как долго делаешь уроки 5 в котором часу ложишься спать

Русский язык
Ответьте письменно на вопросы 1 Когда ты просыпаешься 2 как долго ты бываешь в школе 3 когда возвращаешься домой 4 как долго делаешь уроки 5 в котором часу ложишься спать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В 8.00 2. 6- 7 часов 3. В 17.00- 18.00 часов 4. Где-то 2 часа 5. В 23.00
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
22:5= 22:6= 23:7= 21×5=
Ответить
Математика
Решите 1 вариант буду благодарен
Ответить
Английский язык
То что в скобках поставьте во множественное окончание There are trees (bush) outside the library I read a story about a wolf that lived with (f...
Ответить
Геометрия
Бо­ко­вая сто­ро­на рав­но­бед­рен­но­го тре­уголь­ни­ка равна 34, а ос­но­ва­ние равно 60. Най­ди­те пло­щадь этого тре­уголь­ни­ка
Ответить
Обществознание
Какие семейные традиции бывают в семье
Ответить