Ответьте письменно на вопросы 1 Когда ты просыпаешься 2 как долго ты бываешь в школе 3 когда возвращаешься домой 4 как долго делаешь уроки 5 в котором часу ложишься спать

Русский язык

Ответьте письменно на вопросы 1 Когда ты просыпаешься 2 как долго ты бываешь в школе 3 когда возвращаешься домой 4 как долго делаешь уроки 5 в котором часу ложишься спать

Автор: Гость