Ответьте письменно на вопросы 1 Когда ты просыпаешься 2 как долго ты бываешь в школе 3 когда возвращаешься домой 4 как долго делаешь уроки 5 в котором часу ложишься спать
Русский язык
Ответьте письменно на вопросы 1 Когда ты просыпаешься 2 как долго ты бываешь в школе 3 когда возвращаешься домой 4 как долго делаешь уроки 5 в котором часу ложишься спать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В 8.00 2. 6- 7 часов 3. В 17.00- 18.00 часов 4. Где-то 2 часа 5. В 23.00
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