Какие семейные традиции бывают в семье
Обществознание
Какие семейные традиции бывают в семье
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Гость:
Например за хорошую оценку можно получить не большой подарок или традиции каждый год ехать куда то отдыхать
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