Какие семейные традиции бывают в семье

Обществознание
Какие семейные традиции бывают в семье
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например за хорошую оценку можно получить не большой подарок или традиции каждый год ехать куда то отдыхать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Краткое содержание рассказа "В стране невыучиных уроков"
Ответить
Русский язык
Определи род глаголов прошедшего времени выдели окончания
Ответить
Математика
Помогите решить задачу "купили 9 кг картофеля и 6 кг лука, заплатив за покупку 87 грн. Сколько стоит 1 кг картофеля, если 1 кг лука стоит 7 грн
Ответить
История
Появление какого термина связано с деятельностью красных в гражданской войне 1)р??волюционный военный совет 2)особое совещание по гос. обороне 3...
Ответить
Русский язык
Помогите мне пожалуйста! Заранее спасибо! Перепишите словосочетания, обозначая ??уффиксы в выделеных словах. Серебряная гладь реки, недвижная л...
Ответить