Помогите решить задачу "купили 9 кг картофеля и 6 кг лука, заплатив за покупку 87 грн. Сколько стоит 1 кг картофеля, если 1 кг лука стоит 7 грн

Математика

Помогите решить задачу "купили 9 кг картофеля и 6 кг лука, заплатив за покупку 87 грн. Сколько стоит 1 кг картофеля, если 1 кг лука стоит 7 грн

Автор: Гость