Помогите решить задачу "купили 9 кг картофеля и 6 кг лука, заплатив за покупку 87 грн. Сколько стоит 1 кг картофеля, если 1 кг лука стоит 7 грн
Математика
Помогите решить задачу "купили 9 кг картофеля и 6 кг лука, заплатив за покупку 87 грн. Сколько стоит 1 кг картофеля, если 1 кг лука стоит 7 грн
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*6=42 грн(цена лука) 87-42=45 грн (потрачено на 9 кг картофеля 45:9=5 грн(1 кг картофеля)
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