Напишите оксиомы стереометрии

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1.Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость, и притом только одна.2.Если две точки прямой лежат в плоскости, то все точки данной прямой лежат в этой плоскости.В этом случае говорят, что прямая лежит в плоскости или что плоскость проходит через прямую.Из аксиомы 2 следует, что прямая, не лежащая в плоскости, не может иметь с плоскостью более одной общей точки. Если прямая и плоскость имеют только одну общую точку, то говорят, что прямая пересекает плоскость.3.Если две плоскости имеют общую точку, то они имеют общую прямую, которой принадлежат все общие точки этих плоскостей.В этом случае говорят, что плоскости пересекаются по прямой. В любой плоскости пространства выполняются все аксиомы планиметрии.Таким образом, в любой плоскости пространства можно использовать все доказанные теоремы и формулы из планиметрии.