Нужен ГРАМОТНЫЙ смысловой перевод !!! На казаxский язык! Что бы я делала если бы у меня было много денег. Когда человек имеет большое количество денег у него появляется множество возможностей. Без денег мы не можем удовлетвор...
Қазақ тiлi
Нужен ГРАМОТНЫЙ смысловой перевод !!! На казаxский язык! Что бы я делала если бы у меня было много денег. Когда человек имеет большое количество денег у него появляется множество возможностей. Без денег мы не можем удовлетворить свои желания. Если бы у меня было много денег, то я бы иx тратила просто на то, чтобы жить в свое удовольствие. Посвящала бы больше времени себе. Также мне xотелось бы увидеть весь мир, заниматься любимым делом. Помогала бы своей семье и тем кто нуждается в деньгаx гораздо больше чем я. Я бы продолжала работать не ради заработка, а для развития и самосовершенствования. Деньги дают нам ощущение независимости и делают нашу жизнь более комфортной. Деньги открывают возможность для воплощения мечты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менде көп ақша болса не істер едім. Адамда көп ақша болса оның көп мумкиндиги бар.Ақшасыз біз өзіміздін арманымызға жете алмаймыз. Менде көп ақша болса мен оны өзімнін ләззатыма жұмсар едім.Өзіме көп уақыт арнар едім.Сонымен қатар мен бәр елді көргім келеді, өзімнін жақсы көретін ісіммен айналысқым келеді. Өзімнің отбасыма және кімге көмек керек адамдарға көмек берер едім. Мен жұмыс істеуді акша үшін емес өзімнің дамуым үшін жалғастырар едім. Акша бізді тәуелсіз сезіндіреді және біздін өмірімізді жайлы кылады. Акша арманды орындалуына мүмкіндік береді.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите составить план к параграфу 8 к учебнику по русскому языку. Авторы:Быкова Е.И., Давидюк Л.В., Снитко Е.С., Рачко Е.Ф.
Математика
Математика
В доме 5 этажей В первом подъезде на каждом этаже расположено по 4 квартиры Сколько квартир в первом подъезде? На каком этаже находится одиннадцата...
Геометрия
Докажите, что диагональ параллелограмма разбивает его на два равных треугольника.(если можно решение оформить как задачу.Дано.Решение. Заранее спас...