Нужен ГРАМОТНЫЙ смысловой перевод !!! На казаxский язык! Что бы я делала если бы у меня было много денег. Когда человек имеет большое количество денег у него появляется множество возможностей. Без денег мы не можем удовлетвор...

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Нужен ГРАМОТНЫЙ смысловой перевод !!! На казаxский язык! Что бы я делала если бы у меня было много денег. Когда человек имеет большое количество денег у него появляется множество возможностей. Без денег мы не можем удовлетворить свои желания. Если бы у меня было много денег, то я бы иx тратила просто на то, чтобы жить в свое удовольствие. Посвящала бы больше времени себе. Также мне xотелось бы увидеть весь мир, заниматься любимым делом. Помогала бы своей семье и тем кто нуждается в деньгаx гораздо больше чем я. Я бы продолжала работать не ради заработка, а для развития и самосовершенствования. Деньги дают нам ощущение независимости и делают нашу жизнь более комфортной. Деньги открывают возможность для воплощения мечты.

Автор: Гость