Докажите, что диагональ параллелограмма разбивает его на два равных треугольника.(если можно решение оформить как задачу.Дано.Решение. Заранее спасибо)
Геометрия
Докажите, что диагональ параллелограмма разбивает его на два равных треугольника.(если можно решение оформить как задачу.Дано.Решение. Заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ABCD параллелограмм, АС диаметр
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