Схематические рисунки для таблицы к органоидам: 1. Плазматическая мембрана; 2. Ядро; 3. Эндоплазматическая сеть(ЭПС); 4. Комплекс Гольджи 5. Лизосомы; 6. Вакуоли; 7. Пластиды; 8. Митохондрии; 9. Рибосомы; 10. Клеточн...

Биология

Схематические рисунки для таблицы к органоидам: 1. Плазматическая мембрана; 2. Ядро; 3. Эндоплазматическая сеть(ЭПС); 4. Комплекс Гольджи 5. Лизосомы; 6. Вакуоли; 7. Пластиды; 8. Митохондрии; 9. Рибосомы; 10. Клеточный центр; 11. Цитоплазма; 12. Органоиды движения; 13. Цитоскелет; 14. Хромосомы; 15. Микротельца. Не обязательно все рисунки, хотя бы некоторую часть отсюда.

Автор: Гость