ПОМОГИТЕ! Синтасический разбор Один из талантливейших казахских поэтов Мукагали Макатаев прожил всего 45 лет.
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ПОМОГИТЕ! Синтасический разбор Один из талантливейших казахских поэтов Мукагали Макатаев прожил всего 45 лет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это предложение повествовательное, невосклецательное, простое, распространённое
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