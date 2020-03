Сочинение на тему abaut watching tv с переводом на русский ,можно на казахский .

Гость: Гость:

like to watch TV especially news.Although television, the most popular part of the mass media, plays a big role in every civilized society, there have been numerous debates concerning its advantages and disadvantages. One of the advantages of watching television is the possibility to be well informed. TV programmes are various and people have a chance to select what they want to see from documentaries, current events and sports programmes to films, dramas and entertainment programmes. TV brought ballet, opera, and theatre to big masses of people. Television provides great opportunities for education. With the help of TV it is possible to learn foreign languages, to know a lot of wonderful things concerning the world flora and fauna. Я люблю смотреть телевидение, особенно новости.Хотя телевидение, наиболее популярная часть СМИ, и играет большую роль в каждом цивилизованном обществе, вокруг него разгораются споры о его преимуществах и недостатках. Одно из преимуществ - это то, что просмотр телевидения дает возможность быть информированным. Телевизионные программы очень различны и у людей есть шанс выбирать, что они хотят смотреть из документалистики, текущих соревнований или спортивных программ, из фильмов, драм и различных телепередач. Телевидение подарило балет, оперу, и театр большим прослойкам людей. Телевидение также имеет большие возможности для обучения. С помощью телевидения, возможно учить иностранный язык, знать много хороших вещей в отношении флоры и фауны.