Что происходит если если взять марганцовку накончике спички и мимокать оба однов??еменно, одну холодную воду другую горячую воду? что происходит скажите что происходит за это наблюдение
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Что происходит если если взять марганцовку накончике спички и мимокать оба однов??еменно, одну холодную воду другую горячую воду? что происходит скажите что происходит за это наблюдение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Марганцовка начнёт растворяться в обоих стаканах, пятно марганцовки будет расплываться и бледнеть. Это происходит за счёт диффузии. В сосуде с тёплой водой эти процессы ( диффузия 0 пойдут быстрее, поскольку скорость молекул, значит, и диффузия, увеличивается с повышением температуры.
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