Морфологический разбор обиженно
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Морфологический разбор обиженно
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Обиженный—причастие (полное): совершенный вид, переходный, прошедшее время, страдательный залог мужской род, единственное число, именительный падежобиженный—причастие (полное): совершенный вид, переходный, прошедшее время, страдательный залог неодушевлённое, мужской род, единственное число, винительный падежобиженный—имя прилагательное (полное): качественное мужской род, единственное число, именительный падежобиженный—имя прилагательное (полное): качественное неодушевлённое, мужской род, единственное число, винительный падеж
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