От данных глаголов образуйте все возможные формы причастий . выделите суффиксы . 1. читать 2. хранить 3. одеть 4. одевать 5. заклеить 6. объяснить 7. объяснять 8. рисовать
Русский язык
От данных глаголов образуйте все возможные формы причастий . выделите суффиксы . 1. читать 2. хранить 3. одеть 4. одевать 5. заклеить 6. объяснить 7. объяснять 8. рисовать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. читать(несов.вид) - читающий(-ЮЩ,действит.,наст.вр), читавший-(-ВШ,действит.,прош.вр),читаемый(-ЕМ,страдат.,наст.вр). 2. хранить(несов.вид) - хранящий (-ЯЩ,действ.наст.вр),хранивший(-ВШ,дейст.,прош.вр),хранимый(-ИМ,страд.,наст.вр). 3. одеть(сов.вид) - одевший(-ВШ,действ.прош.вр),одетый(-Т,страд.пр.вр). 4. одевать(несов.вид) - одевающий(-ЮЩ,действ,наст.вр),одевавший(-ВШ,дейст.,пр.вр),одеваемый(-ЕМ,страд.наст.вр). 5. заклеить(сов.вид) - заклеивший(-ВШ,действ,пр.вр),заклеенный(-ЕНН,страд.,пр.вр) 6. объяснить(сов.вид) - объяснивший(-ВШ,действ.,прр.вр), объясненный (-ЕНН,страд,пр.вр) 7. объяснять(несов.вид) - объясняющий(-ЮЩ,действ,наст.вр), объяснявший(-ВШ,действ,прош.вр),объясняемый(-ЕМ,страд.,наст.вр). 8. рисовать(несов.вид) - рисующий(-ЮЩ,действ.наст.вр), рисоваший(-ВШ,действ.,прош.вр),рисуемый(-ЕМ,страд.,наст.вр),рисованный(-НН,страд.,пр.вр)
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