2. 3 мальчика разделили поровну между собой 18 орехов. Сколько орехов получил каждый? 3. Решите уравнения: х + 36 = 56 х – 13 = 20 6.* Я живу в семье с мамой, папой, бабушкой и дедушкой. Сколько тапочек для всех членов моей ...
Математика
2. 3 мальчика разделили поровну между собой 18 орехов. Сколько орехов получил каждый? 3. Решите уравнения: х + 36 = 56 х – 13 = 20 6.* Я живу в семье с мамой, папой, бабушкой и дедушкой. Сколько тапочек для всех членов моей семьи должно быть у нас дома, если у каждого члена семьи будет по одной паре тапочек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. 18/3=6-орехов получил каждый 3. х-56х=20-36+13 -55х=-3 х=-55/-3 х=18,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6. 5 пар тапочек
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