2. 3 мальчика разделили поровну между собой 18 орехов. Сколько орехов получил каждый? 3. Решите уравнения: х + 36 = 56 х – 13 = 20 6.* Я живу в семье с мамой, папой, бабушкой и дедушкой. Сколько тапочек для всех членов моей ...

Математика

2. 3 мальчика разделили поровну между собой 18 орехов. Сколько орехов получил каждый? 3. Решите уравнения: х + 36 = 56 х – 13 = 20 6.* Я живу в семье с мамой, папой, бабушкой и дедушкой. Сколько тапочек для всех членов моей семьи должно быть у нас дома, если у каждого члена семьи будет по одной паре тапочек?

Автор: Гость