Определите расстояние между Дублином ( 6 з д ) и Минском ( 27,5 в д ) по параллели 53,5 градусов с ш ( 1 градус - 66 км ) даю 20 балов

География

Определите расстояние между Дублином ( 6 з д ) и Минском ( 27,5 в д ) по параллели 53,5 градусов с ш ( 1 градус - 66 км ) даю 20 балов

Автор: Гость