Традиционные напитки в Казахстане? ?
Қазақ тiлi
Традиционные напитки в Казахстане? ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Традиционный напиток в Казахстане Кумыс.
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