Таблица "Сравнительная характеристика клеток" Столбцы: Органоиды клетки, Функци?? органоидов, Прокариотная клетка, Эукариотные клетки (Этот столбец делится на два: животная и растительная)
Биология
Таблица "Сравнительная характеристика клеток" Столбцы: Органоиды клетки, Функци?? органоидов, Прокариотная клетка, Эукариотные клетки (Этот столбец делится на два: животная и растительная)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти таблицы я писао сам из разных источников, поэтому онрызками, но суть ясна.
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