Найдите отрицательный корень уравнения: 2) 49 |x| - 28,7 - 32 |x| - 22,3 = 0 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Математика
Найдите отрицательный корень уравнения: 2) 49 |x| - 28,7 - 32 |x| - 22,3 = 0 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49|x|-32|x|=51 17|x|=51 |x|=3 из этого следует что единственным отрицательным корнем этого уравнения будет -3
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