Помогите пожалуйста срочно! Это все один пример! m²-n²-km+kn __________= k²-km-mn-n²

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После неких преобразований в числителе остается (m-n)*(-(k-m-n) ), в знаменателе остаётся (k+n)*(k-n-m) . Видно, что скобка сокращается. Остаётся в числителе -(m-n) или n-m, в знаменателе : k+n. Всё.