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He is talking to the children
Английский язык
He is talking to the children
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он разговаривает с детьми
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