Запишите в таблицу существительные разных склонений, имеющие одинаковые окончан??я во множ. числе. 1. Дат. п. окончания -ам, -ям. 2. Тв. п. -ами, -ями. 3. Пр. п. -ах, -ях.

Гость: Гость:

1. Мамам, жёнам, тётям Полям, окнам, стульям Мышам, рысям, (по) ночам 2. Мамами, жёнами, тётями Полями, окнами, стульями Мышами, рысями, ночами 3. О мамах, о жёнах о тетях О полях,об окнах, о стульях О мышах, о рысях, о ночах