Запишите в таблицу существительные разных склонений, имеющие одинаковые окончан??я во множ. числе. 1. Дат. п. окончания -ам, -ям. 2. Тв. п. -ами, -ями. 3. Пр. п. -ах, -ях.

Русский язык
Запишите в таблицу существительные разных склонений, имеющие одинаковые окончан??я во множ. числе. 1. Дат. п. окончания -ам, -ям. 2. Тв. п. -ами, -ями. 3. Пр. п. -ах, -ях.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Мамам, жёнам, тётям  Полям, окнам, стульям Мышам, рысям, (по) ночам 2. Мамами, жёнами, тётями Полями, окнами, стульями Мышами, рысями, ночами 3. О мамах, о жёнах о тетях О полях,об окнах, о стульях О мышах, о рысях, о ночах
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