Выразите 15 секунд в минутах, часах, в сутках, в году
Физика
Выразите 15 секунд в минутах, часах, в сутках, в году
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/60=1/4 минуты 15/(60*60)=1/240 часа 15/(60*60*24)=1/5760 суток 15/(60*60*24*365)=1/2102400 года
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