Замените простые предложения сложносочиненными с противительными союзами. 1)Несмотря на продолжительную разлуку, их дружеские чувства не угасали 2)Невзирая на подстерегающие отовсюду опасности,. путешествинники продолжали пут...

Гость: Гость:

1)Несмотря на продолжительную разлуку, а их дружеские чувства не угасали. 2) Невзирая на подстерегающие отовсюду опасности, однако путешественники продолжали путь 3)Несмотря на непривычную обстановку, однако она вела себя непринуждённо. 4) Несмотря на зачастившие дожди, зато уборка хлеба ((я бы заменила на слово - полей)) шла полным ходом. 5) Невзирая на протесты родителей, а сын настоял на своём и уехал на север.