Куда направлен вектор силы трения скольжения относительно скорости соприкасающихся тел?
Физика
Куда направлен вектор силы трения скольжения относительно скорости соприкасающихся тел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вектор силы трения скольжения всегда направлен противоположно вектору скорости движения тела относительно соприкасающегося с ним тела
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