Визнач види односкладних речень: Похмурий ранок. Тихіше їдеш-далі будеш. Буває,часом сліпну від краси. Пахло смолою. Повечерявши, полягали спати.

Українська мова
Визнач види односкладних речень: Похмурий ранок. Тихіше їдеш-далі будеш. Буває,часом сліпну від краси. Пахло смолою. Повечерявши, полягали спати.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Похмурий ранок.Пахло смолою
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