Два тела , двигаясь навстречу друг другу со скоростями 3 и 2 м/с , после удара остано??ились. Какова масса второго тела, если масса первого 400г?
Физика
Два тела , двигаясь навстречу друг другу со скоростями 3 и 2 м/с , после удара остано??ились. Какова масса второго тела, если масса первого 400г?
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