Решить уровнение с коменты рванем и зделать проверку. 160+2400÷(75-x)=200
Математика
Решить уровнение с коменты рванем и зделать проверку. 160+2400÷(75-x)=200
Ответ(ы) на вопрос:
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160+2400/75-x=200 x=15
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