Соотношение процентов 480 от 390
Математика
Соотношение процентов 480 от 390
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
≈123% к 100% 390/100=3,9 480/3,9≈123
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Определите расстояние между Дублином ( 6 з д ) и Минском ( 27,5 в д ) по параллели 53,5 градусов с ш ( 1 градус - 66 км ) даю 20 балов
Қазақ тiлi
Русский язык
Какие из неологизмов по вашему мнению образовались в самом русском языке а кикие ??ыли заимствованые из иностранных языков? 1)Флешка,диск,степлер...
Физика
Два тела , двигаясь навстречу друг другу со скоростями 3 и 2 м/с , после удара остано??ились. Какова масса второго тела, если масса первого 400г?