Превратите С H3-CH3-›CH3-CH2CL-›CH2=CH2-›CH3-CH2OH
Химия
Превратите С H3-CH3-›CH3-CH2CL-›CH2=CH2-›CH3-CH2OH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СН3-СН3 + Сl2 -> CH3-CH2-Cl + HClCH3-CH2-Cl -> CH2=CH2 + HClCH2=CH2 + HOH -> CH3-CH2-OH
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2. 3 мальчика разделили поровну между собой 18 орехов. Сколько орехов получил каждый? 3. Решите уравнения: х + 36 = 56 х – 13 = 20 6.* Я живу...
Математика
География
Определите расстояние между Дублином ( 6 з д ) и Минском ( 27,5 в д ) по параллели 53,5 градусов с ш ( 1 градус - 66 км ) даю 20 балов
Қазақ тiлi