5/6-0,25 выполните действия пожалуста спасибо

Математика
5/6-0,25 выполните действия пожалуста спасибо
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Гость:
0.25=1/4 5/6-1/4 10/12-3/12=7/12
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