На разгрузку контейнера отводится 3 часа за 1 час грузчики разгрузили 120 ящиков что составило 40 % всех ящиков бывших в контейнере за 2 час они разгрузили 40% оставшихся сколько ящиков надо разгрузить за 3 час

Математика

На разгрузку контейнера отводится 3 часа за 1 час грузчики разгрузили 120 ящиков что составило 40 % всех ящиков бывших в контейнере за 2 час они разгрузили 40% оставшихся сколько ящиков надо разгрузить за 3 час

Автор: Гость