На разгрузку контейнера отводится 3 часа за 1 час грузчики разгрузили 120 ящиков что составило 40 % всех ящиков бывших в контейнере за 2 час они разгрузили 40% оставшихся сколько ящиков надо разгрузить за 3 час
Математика
На разгрузку контейнера отводится 3 часа за 1 час грузчики разгрузили 120 ящиков что составило 40 % всех ящиков бывших в контейнере за 2 час они разгрузили 40% оставшихся сколько ящиков надо разгрузить за 3 час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего ящиков 300 за первый час 120 за второй час 40% от 180 = 72 ящика за третий час надо разгрузить 300-120-72=108 ящиков
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