Прочитай текст.Какова его тема?Придумал заголовок.Какую мысль хочет донести авто?? до читателя? Сколько частей в этом тексте?Составь план

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Прочитай текст.Какова его тема?Придумал заголовок.Какую мысль хочет донести авто?? до читателя? Сколько частей в этом тексте?Составь план

Автор: Гость