Прочитай текст.Какова его тема?Придумал заголовок.Какую мысль хочет донести авто?? до читателя? Сколько частей в этом тексте?Составь план

Русский язык
Прочитай текст.Какова его тема?Придумал заголовок.Какую мысль хочет донести авто?? до читателя? Сколько частей в этом тексте?Составь план
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом тексте 3 части, краткий рассказ
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