Прочитай текст.Какова его тема?Придумал заголовок.Какую мысль хочет донести авто?? до читателя? Сколько частей в этом тексте?Составь план
Русский язык
Прочитай текст.Какова его тема?Придумал заголовок.Какую мысль хочет донести авто?? до читателя? Сколько частей в этом тексте?Составь план
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом тексте 3 части, краткий рассказ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Английский язык
Окружающий мир
Назовите кости верхних конечностей: А. Плечо, предплечье, кисть. Б. Бедро, голень, стопа. В. Позвоночник, грудина, рёбра.
Русский язык